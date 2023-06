FedEx réduit sa flotte face au ralentissement de l'activité fret

FedEx a achevé son année fiscale avec un chiffre d'affaires et un résultat d'exploitation en baisse par rapport à la précédente, un phénomène lié au ralentissement de l'activité fret au niveau mondial.



Pour préserver sa rentabilité, le groupe a donc décidé de réduire ses capacités, notamment dans ses activités de fret aérien. Il annonce ainsi que dix-huit appareils ont été retirés définitivement de la flotte au quatrième trimestre, dont douze MD-11, quatre Boeing 757 et deux Airbus A300-600, ainsi que 34 moteurs liés à leur exploitation.



Les retraits vont se poursuivre durant la prochaine année fiscale, avec l'immobilisation prévue de vingt appareils et le retrait de la flotte de neuf MD-11 supplémentaires.



Ces départs accélèrent la modernisation de la flotte et vont permettre de mieux ajuster les capacités à la demande actuelle, en plus des réductions d'heures de vol.



Les résultats du groupe montrent toutefois une amélioration des marges d'exploitation, liée à une hausse des yields sur le transport de colis aux Etats-Unis et les mesures anti-inflation du pays.



(Photo © FedEx)