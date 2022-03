FEAM Aero acquiert Northern Aerotech

FEAM Aero a acquis Northern Aerotech, étendant ainsi son empreinte en Europe en atteignant douze stations de maintenance en ligne sur le continent.



« Nous pensons que le moment est venu de nous allier à des partenaires clés sur les principaux marchés mondiaux afin de poursuivre notre trajectoire de croissance et de fournir à nos clients le plus haut niveau de qualité et de service possible. Northern Aerotech était un choix naturel », explique Cam Murphy, président de FEAM.



La compagnie danoise a plus de trente ans d'expérience dans la maintenance lourde en ligne, est certifiée Part 145 et peut intervenir sur les monocouloirs Airbus et Boeing.



Son acquisition fait suite à une première décision similaire qui a concerné la société BOSA et lancé l'expansion de FEAM sur le marché européen.