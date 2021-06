Falko place l'un de ses E-Jets chez Cobham

Falko annonce avoir récemment placé un Embraer 190 en location à long terme auprès du groupe Cobham, un appareil qui sera basé en Australie.



L'appareil (MSN 616 , ex-Flynonstop et Arkia, VH-IQA) a déjà quitté le Royaume-Uni pour rejoindre Perth.



Il rejoint ainsi la flotte de Cobham Aviation Services Australia, un opérateur historique des BAe 146 et Avro RJ fondé en 1990 et basé à Adélaïde.



(Photo © Falko)