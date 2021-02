Falko ajoute le CRJ 1000 à son arc

Falko annonce avoir fait l'acquisition de 23 appareils, en avoir vendu 16, et avoir signé des contrats de location ou de prolongation de bail portant sur 23 autres avions durant l'année 2020.



Le loueur britannique précise que les avions acquis ont été majoritairement constitués d'appareils des familles E-Jet et CRJ, avec en particulier des E190, CRJ900 et CRJ1000, ce dernier type ayant pour la première fois rejoint son portefeuille. On notera par exemple l'opération d'achat & cession-bail conclue en juin avec Delta Air Lines pour 11 CRJ900.



On se souviendra aussi de la vente de son dernier Avro RJ fin octobre, une étape importante pour le loueur alors que son portefeuille a compris jusqu'à 103 exemplaires des quadriréacteurs régionaux de la famille BAe 146/Avro, fruits du rachat des actifs de BAE Systems Asset Management en 2011.



Au 31 décembre, le portefeuille du loueur comprenait un total de 120 appareils sous contrat auprès d'une vingtaine de clients dans le monde, soit cinq appareils de plus qu'à la fin 2019.



(Image © Bombardier)