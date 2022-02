Falcon Aviation Services opte pour la solution Envision de Rusada

Falcon Aviation Services a choisi de se reposer sur la solution proposée par Rusada avec Envision pour gérer sa navigabilité, la planification de ses opérations de maintenance et leur exécution, son inventaire. La société a pour cela opté pour les modules « gestion de flotte », « maintenance en base » et « gestion d'inventaire ».



« Nous avons choisi Envision car nous avions besoin d'un système capable de relier efficacement nos activités de navigabilité, de maintenance et d'inventaire. Auparavant, ces fonctions travaillaient de manière isolée et ne bénéficiaient pas du partage des connaissances qu'offre Envision », a expliqué Ramandeep Oberoi, directeur d'exploitation de Falcon Aviation Services.



La société a une flotte très diversifiée composée de 29 hélicoptères (Bell, AgustaWestland et Airbus) et de six avions (De Havilland, Gulfstream et Embraer). Elle prpose également des services opérationnels comme de MRO, de CAMO, de gestion d'héliport...



De son côté, Julian Stourton, PDG de Rusada, se montre confiant pour les mois à venir. « Après l'inévitable ralentissement des mises en service dû à la crise sanitaire, nous voyons maintenant les projets redémarrer, avec cette troisième mise en service au cours des trois derniers mois. »



(Photo © Falcon Aviation Services)