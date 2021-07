Falcon 10X : Dassault Aviation choisit GE Aviation pour la distribution électrique

Dassault Aviation a sélectionné GE Aviation pour fournir le système de distribution d'alimentation primaire et secondaire de son futur Falcon 10X.



L'alimentation secondaire se basera sur une technologie de batteries à semi-conducteurs. Selon GE Aviation, le système de distribution d'alimentation primaire et secondaire du Falcon 10X sera d'une conception de nouvelle génération, offrant des économies de poids significatives par rapport à une architecture conventionnelle.



Par ailleurs, son architecture facilitera les modifications de l'appareil une fois en service ainsi que sa maintenance. De plus, il offrira une flexibilité accrue, permettant une mise en oeuvre rapide par Dassault pour des configurations cabine spécifiques demandées par les clients.



Pour rappel, le Falcon 10X sera un jet d'affaires à très long rayon d'action (jusqu'à 13 890 km) et rapide (jusqu'à Mach 0,925). Il offrira la plus grande cabine de sa catégorie, haute de 2,03 mètres et large de 2,77 mètres, qui pourra être divisée en quatre espaces. L'appareil doit entrer en service en 2025.



(Photo © Dassault Aviation)