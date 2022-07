Fairmat va recycler près du tiers des déchets en fibre de carbone de l'industrie en Europe

Au bout d'un an d'existence, Fairmat a réussi à conclure des partenariats lui permettant de recycler plus de 30% des chutes de production de fibres de carbone en Europe.



La jeune société a en effet déjà annoncé des partenariats majeurs avec Hexcel (pour le recyclage des préimprégnés carbone produits par Hexcel en Europe) et Siemens Gamesa, avec qui elle étudie le recyclage des fibres de carbone composites provenant de la fabrication des pales d'éoliennes à Aalborg en vue d'une collaboration continue. Mais elle en compte d'autres avec des acteurs français et européens.



Elle a également étendu ses capacités de recyclage aux pièces en composites en fin de vie, en collaboration avec Tarmac Aerosave. Le groupe français lui fournira une partie des pièces d'avion en fin de vie contenant des composites à base de fibre de carbone qu'il traite, avec l'optique d'étendre la collaboration à toutes les pièces de ce type en cas de succès.



Toutes ses activités sont centralisées sur son site de production à Bouguenais (Loire-Atlantique). La société travaille en parallèle au développement de ses effectifs et de son empreinte géographique : elle a recruté des personnes qui seront dédiées au marché espagnol et s'apprête à faire de même pour l'Allemagne et l'Europe du Nord, avant de faire connaître sa solution au niveau mondial. Elle cherche une vingtaine de personnes d'ici début 2023 (ingénieurs, roboticiens, commerciaux et chefs de projet).



(Photo © Fairmat)