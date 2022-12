FADEC Alliance va travailler sur le développement de RISE

FADEC Alliance a été choisie pour concevoir et développer l'architecture du système de commande électronique pour le programme de démonstration RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines) de CFM International.



La coentreprise créée par GE, BAE Systems et Safran Electronics & Defense développera également d'autres sous-systèmes et participera ainsi à la maturation de nouvelles technologies pour un moteur de nouvelle génération.



Le programme de développement compte deux phases, la première se concentrant sur un système de commande étendu afin de gérer les nouvelles interfaces associées au concept d'open fan, et la seconde se penchant davantage sur les systèmes avancés du moteur.



Les travaux de développement auront lieu sur le site de BAE Systems à Endicott, dans l'état de New York, et sur le site de Safran à Massy.



(Photo © CFM International)