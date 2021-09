FACC va produire des composants sur l'empennage des Airbus A220

FACC a remporté un nouveau contrat avec Airbus, qui fait de lui le seul fournisseur des gouvernes de direction et de profondeur de l'A220.



Les premiers équipements seront livrés au début de 2022.



FACC souligne que les composants métalliques seront fabriqués en interne, garantissant le respect des exigences techniques. En dix ans, la société a en effet investi plus de 500 millions d'euros dans ses usines et l'automatisation de sa production, afin de renforcer sa position dans l'industrie aéronautique.



(Photo © Airbus)