FACC va concevoir une partie de la cabine du Challenger 3500

FACC a été chargé par Bombardier de développer certaines parties de la cabine de son nouveau Challenger 3500. Un projet « majeur et révolutionnaire » pour l'équipementier autrichien.



Il sera en effet responsable du développement, de la production et de la certification des armoires, des parois latérales, des plafonds, des cloisons, des unités de service passagers, de la cuisine, des tables, des compartiments bagages, des toilettes et du câblage.



Chaque cabine sera fabriquée sur mesure. Les composants sont peints, plaqués ou recouverts de cuir selon les voeux du client et livrés assemblés à la ligne de production de Bombardier à Montréal.



En lançant son Challenger 3500, Bombardier avait fortement mis l'accent sur sa durabilité. FACC s'inscrit dans la même veine : la société va utiliser autant que possible des matériaux naturels comme le bois pour les placages ou le cuir pour les revêtements. Elle a également investi dans son usine de production de monuments pour jets d'affaires afin d'améliorer sa flexibilité et répondre au mieux aux exigences des clients.



(Photo © Bombardier)