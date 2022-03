FACC se dote d'une nouvelle installation en Croatie

FACC compte désormais une nouvelle usine à Jakovlje, en Croatie. Sa construction a demandé dix mois et sa mise en service a eu lieu en décembre dernier.



Elle est chargée de la production de composants légers destinés à équiper des cabines d'avions commerciaux mais aussi de jets d'affaires.



L'installation couvre une surface de 128 000 m² mais une expansion est déjà programmée pour les activités d'assemblage de composants et de logistique, au vu de la demande très soutenue pour les appareils court et moyen-courrier.



Sa mise en oeuvre a représenté un investissement de 12,5 millions d'euros pour FACC, ce qui en fait le plus important réalisé en dehors de l'Autriche.



(Photo © FACC)