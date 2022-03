F-35 : La Norvège peut désormais pleinement intervenir sur la maintenance des réacteurs F135

Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS) remplit désormais toutes les exigences de capacité initiale de dépôt (IDC) pour pouvoir intervenir sur la maintenance et les réparations du réacteur F135 de Pratt & Whitney qui équipe l'ensemble des versions du F-35 Lightning II de Lockheed Martin.



La division maintenance de l'industriel norvégien Kongsberg accueil désormais le deuxième atelier opérationnel pour ce moteur en dehors des États-Unis (après TAE Aerospace en Australie). KAMS va désormais intervenir sur les réacteurs F135 équipant diverses flottes européennes en tant que membre du réseau de soutien F135 MRO&U (Maintenance, Repair, Overhaul and Upgrade) du motoriste américain. Ces services interviendront dans le cadre du programme de soutien Global Support System du F-35.



À noter que Kongsberg vient, d'un autre côté, de signer un nouvel accord avec Marvin Engineering (MEC) pour fournir de nouveaux pylônes d'emport externes pour le programme F-35. L'accord existant est ainsi prolongé de trois années supplémentaires et couvre donc les trois prochains lots de production (15-17) et ce pour toutes les variantes de l'appareil. Le groupe norvégien a déjà fourni plus de 2000 pylônes à la société californienne pour l'avion de combat de Lockheed Martin.



(Photo © Pratt & Whitney)