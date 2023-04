Expliseat lève 17 millions d'euros pour ouvrir une nouvelle usine et viser la mobilité électrique

Expliseat annonce une levée de fonds de 17 millions d'euros auprès du fonds SPI (Sociétés de Projets Industriels, géré pour l'État par Bpifrance dans le cadre de France 2030), de Go Capital, de NCI et de BNP Paribas Développement.



Ces fonds vont lui permettre de tripler sa capacité industrielle en ouvrant une nouvelle usine de production 4.0 à Angers, dans un bâtiment aux performances énergétiques optimales et qui intégrera des technologies numériques dans les processus de fabrication. La société disposera ainsi de 6 000 m² d'installations et d'une capacité de production de 25 000 sièges par an, ce qui lui permettra d'honorer ses plus récents contrats et de poursuivre le développement de son portefeuille clients.



Ils lui permettront également de poursuivre sa diversification et de s'implanter sur le marché des sièges pour transports terrestres électriques (trains, autocars, bateaux...), où les problématiques de masse s'imposent de plus en plus pour compenser les baisses de performances occasionnées par les technologies actuelles de stockage de l'énergie.



Pour accompagner ces développements, Expliseat prévoit de presque tripler ses effectifs à Paris et à Angers, avec le recrutement d'une cinquantaine de personnes sur dix-huit mois.



(Photo © Expliseat)