Eve conclut des accords de fusion, de partenariats et enregistre 500 commandes

Eve conclut l'année 2021 sur les chapeaux de roue. La filiale d'Embraer a en effet conclu plusieurs accords portant sur sa structure, des partenariats et des commandes. Le premier d'entre eux concerne un contrat de fusion avec Zanite. La transaction, qui a déjà été approuvée par les conseils d'administration, devrait être conclue au deuxième trimestre 2022. Elle donnera naissance à Eve Holding, une société évaluée à 2,4 milliards de dollars et détenue à 82% par Embraer.



En parallèle, Eve a conclu un accord avec BAE Systems, qui prévoit d'étudier la possibilité de développer une version militaire de son eVTOL. Elle pourrait être utilisée pour des missions de transport de personnel, de surveillance, de reconnaissance ou des missions humanitaires.



Une lettre d'intention a également été signée avec Azorra. Elle prévoit une commande de 200 eVTOL par la société de leasing. Le partenariat devrait par ailleurs se prolonger vers l'établissement d'une base d'opérateurs planifiant des opérations de mobilité urbaine et qui pourraient participer à la mise en place des infrastructures nécessaires à ces opérations.



Republic Airways a également signé un protocole d'accords avec Eve pour acquérir jusqu'à 200 eVTOL. La compagnie américaine compte travailler avec la société UAM (Urban air mobility) au développement d'un réseau de mobilité urbaine dans le centre et l'est des Etats-Unis, en commençant par des villes comme Boston, New York et Washington. Un groupe de travail va également être créé pour déterminer les exigences des futurs certificats de transporteur.



Enfin, Skywest a signé une lettre d'intention non contraignante envisageant l'acquisition d'une centaine d'eVTOL. Là encore, elle s'accompagne d'un accord de partenariat pour développer un réseau UAM aux Etats-Unis et une série de services permettant d'optimiser les performances des eVTOL dans les villes pionnières de la mobilité urbaine. Une équipe spécifique devrait être constituée pour travailler à la conception des véhicules, aux spécifications des vertiports et à la feuille de route de la certification des opérations.



