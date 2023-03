EVA Air commande cinq Boeing 787 supplémentaires

La compagnie aérienne taïwanaise EVA Air annonce une commande portant sur cinq Boeing 787-9 supplémentaires, des appareils livrables entre 2025 et 2027. Les nouveaux Dreamliner seront motorisés par des GEnx de GE Aerospace, à l'instar de ses quatre 787-9 et six 787-10 déjà en flotte.



L'accord est valorisé à 1,78 milliard de dollars selon les prix catalogue de l'avionneur américain.



Pour rappel, EVA Air avait réceptionné un premier 787 en leasing en 2018 dans le cadre du démarrage du remplacement de sa flotte d'A330. Elle en alignera deux de plus (12) d'ici la fin de l'année, puis 26 à horizon 2027.



Les 787-9 de la compagnie du groupe Evergreen assurent des vols long-courriers vers l'Europe et l'Amérique du Nord tandis que ses 787-10 sont principalement déployés sur des liaisons régionales en Asie.



Les nouveaux appareils, comme tous les 787 de la compagnie, ne seront pas aménagés avec une classe économique premium. Ils devrait disposer d'une cabine biclasse de 304 sièges (dont 26 en Royal Laurel Class).



La compagnie aérienne taïwanaise dispose encore par ailleurs de 9 A330-300 et 3 A330-200, des appareils acquis très majoritairement en leasing et déployés aujourd'hui sur son réseau asiatique.



(Photo © EVA Air)