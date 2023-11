EVA Air commande 18 Airbus A350-1000 et 15 A321neo

Belle victoire d'Airbus sur Boeing et son 777X. Eva Air a annoncé, dans une publication boursière, qu'elle avait passé commande auprès d'Airbus pour dix-huit A350-1000 et quinze A321neo.



Les appareils ont une valeur estimée à plus de 10 milliards de dollars, selon les prix au catalogue, et doivent couvrir « les besoins opérationnels de la compagnie ».



Eva Air devient ainsi une nouvelle cliente de l'A350. Ces appareils pourraient remplacer des Boeing 777-300ER (les plus anciens atteignent les seize ans de service), tandis que les A321neo viendront officier sur son réseau régional.



En parallèle, Eva Air a conclu des accords pour étendre les accords de leasing qu'elle détient sur douze A321.



(Photo © Airbus)