Eva Air Cargo se dote d'un Boeing 777F supplémentaire

Le conseil d'administration d'Eva Air a approuvé l'acquisition d'un Boeing 777F supplémentaire, afin de consolider la compétitivité d'Eva Air Cargo.



L'appareil devrait rejoindre la flotte de la compagnie à la fin de l'année 2023.



Eva Air Cargo compte déjà huit exemplaires de l'appareil en service. En plus de cela, elle a conclu un accord avec Israel Aerospace Industry pour convertir trois de ses 777-300ER en avions cargo d'ici 2025.



« Nos objectifs immédiats et à long terme sont les mêmes. Nous voulons prospérer sur les marchés du fret aérien d'aujourd'hui et de demain, alors qu'ils sont en plein essor, maintenir les services flexibles et la fiabilité inégalée qui font notre réputation, et, dans le même temps, contribuer à atteindre les objectifs mondiaux en matière de protection et d'environnement » commente Clay Sun, le président du groupe.



(Photo © Eva Air)