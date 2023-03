EVA Air acquiert cinq Boeing 787-9 supplémentaires et y installe une Premium Economy

Boeing annonce la conclusion d'un nouvel accord avec EVA Air, la compagnie taïwanaise ayant décidé d'acquérir cinq 787-9 supplémentaires. Les livraisons auront lieu entre 2025 et 2027.



Elle souhaite ainsi accentuer ses efforts pour opérer une flotte la plus performante possible et augmenter ses capacités, alors que la demande repart en Asie. Les 787-9 seront principalement affectés à la desserte de l'Europe et de l'Amérique du Nord.



EVA Air exploite actuellement dix 787 (quatre 787-9 et six 787-10). Avec cet accord, elle détient désormais des engagements sur sept 787-10 et neuf 787-9.



Elle a annoncé en parallèle qu'elle allait modifier la configuration de ses 787-9 pour y introduire une classe Premium Economy. La nouvelle cabine sera introduite à partir du milieu de l'année 2024, installée directement sur les appareils neufs et en rétrofit sur les appareils déjà en service. La flotte de 787-10 restera inchangée, en configuration biclasse, et tournée vers la desserte de l'Asie et de l'Océanie.



(Photo © Boeing)