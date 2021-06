Eurowings pose une base à Prague

Alors que la compagnie CSA Czech Airlines, très lourdement endettée, est purement et simplement menacée de disparition, Eurowings (groupe Lufthansa) annonce la création de sa dixième base à Prague.



Deux premiers Airbus A320 rejoindront ainsi la capitale tchèque à partir du 31 octobre 2021 pour desservir des destinations affaires et loisirs (Barcelone, Milan, Athènes, Stockholm, Copenhague, Tel Aviv, Birmingham...). Un troisième monocouloir les rejoindra pour la saison été 2022.



Le transporteur low-cost du groupe Lufthansa va ainsi donner un « coup de pouce au trafic aérien tchèque », selon les mots de Jens Bischof, PDG d'Eurowings. Mais la compagnie allemande va aussi directement s'attaquer à la low-cost Smartwings, désormais principale compagnie aérienne tchèque et l'un des transporteurs aériens à la croissance la plus rapide d'Europe centrale.



Pour rappel, Czech Airlines est détenue aujourd'hui à près de 98% par le groupe Smartwings. Elle est actuellement attaquée en justice par l'avionneur européen Airbus pour non-respect des paiements anticipés concernant les quatre A220-300 et les trois A321XLR commandés en 2019.



