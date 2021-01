Eurocontrol reste pessimiste pour le premier semestre

Comme promis, Eurocontrol a publié une mise à jour de ses prévisions sur l'évolution du trafic en Europe dans les prochains mois et jusqu'à juin. L'organisme s'attend à ce que le trafic de juin soit inférieur de 55% à 70% à son niveau de 2019.



Jusqu'à présent, les prévisions mensuelles d'Eurocontrol s'arrêtaient au mois de février. En septembre, il espérait encore un trafic réduit seulement de moitié par rapport à 2019 sur cette période.



Cependant, les mutations du SARS-CoV-2 et la propagation des nouveaux variants ont entraîné une nouvelle vague de contaminations, échappant parfois au contrôle des gouvernements malgré les politiques de vaccination mises en place, donc un durcissement généralisé des restrictions sur les voyages. Eurocontrol table désormais sur un mois de février très difficile, avec un niveau de trafic inférieur de 72% à 74% à celui de 2019.



L'évolution sur le reste du semestre dépendra de l'évolution de l'épidémie. Eurocontrol estime que l'on peut raisonnablement compter sur une amélioration de la situation sanitaire lorsque les populations fragiles auront été vaccinées. Si les restrictions se relâchent en parallèle, une petite reprise est possible à partir d'avril pour remonter à un niveau de trafic de 50% inférieur à celui de 2019. Mais un second scénario est lui aussi possible, celui où les Etats souhaitent rester prudents et maintiennent leurs restrictions. Alors le trafic pourrait rester bloqué à 30% de son niveau de 2019.



(Photo © SAS)