Eurocontrol publie un bilan de 2020

Eurocontrol a présenté un premier bilan de 2020, rassemblant les grands chiffres de l'année. Il fait état de 56,2 milliards d'euros de pertes pour le secteur de l'aviation en Europe (compagnies aériennes, aéroports et services de navigation).



Le continent a perdu 6,1 millions de vols (sur 11,1 millions en 2019) et 1,7 milliard de passagers. Le trafic a chuté de 55% en moyenne - notamment de 54% pour les vols intra-européens et 59% pour les vols monde. Les low-cost ont été les plus touchées par les réductions de trafic (-62%) mais Ryanair reste la première compagnie européenne en nombre de vols quotidiens.



A la fin de l'année, 51% de la flotte européenne restait clouée au sol.



Pour 2021, Eurocontrol s'attend à un premier semestre difficile et une reprise progressive à partir de l'été. L'organisme estime que le trafic sur l'année sera à 51% du niveau de 2019.