Eurocontrol constate une reprise meilleure que prévu en août

Eurocontrol indique le niveau des vols du mois d'août avait été meilleur que ce qu'il n'avait anticipé, se hissant à 71% du niveau de 2019 (au lieu de 69% dans les prévisions).



Le tableau détaillé est plus nuancé. Sans surprise, la reprise a concerné en premier lieu les survols du territoire géré par Eurocontrol (77% du niveau de 2019) et les vols intérieurs (74%). Les vols internationaux restent toujours diminués presque de moitié (de 45%), grevé par la faiblesse du long-courrier.



Les disparités sont également importantes entre les pays. Si l'on considère les vols intérieurs, ils ont dépassé leur niveau de 2019 en Turquie dès juillet, puis en août en Italie. La France, l'Espagne, la Grèce, la Norvège ont également vu le nombre de vols dépasser 90% du niveau de 2019.



Eurocontrol souligne également le retard du Royaume-Uni dans le domaine des survols, ses marchés-clefs (l'Irlande et les Etats-Unis) tardant à se redresser, contrairement aux destinations plus touristiques.