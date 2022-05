EU Wings et AliPlan choisissent la solution Envision de Rusada

Rusada annonce que la société italienne EU Wings et sa filiale AliPlan vont se reposer sur sa solution Envision pour leurs activités de suivi de maintenance et de navigabilité. Les travaux d'intégration vont débuter pour une activation au cours de l'année.



A elles deux, elles utiliseront cinq modules de la suite, dont ceux de gestion de flotte, maintenance en ligne et gestion d'inventaire.



EU Wings est spécialisée dans les activités de maintenance en ligne et compte des clients en Europe mais aussi en Afrique et en Asie. Elle fournit des services de maintenance programmée, de remplacement de composants, de réparations légères et de désinfection.



AliPlan est quant à elle compétente sur l'assistance CAMO (gestion du maintien de la navigabilité), atelier moteur, gestion de données des moteurs et entrée / sortie d'appareil.



(Photo © EU Wings)