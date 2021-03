Etihad s'enfonce dans le rouge en 2020

La Covid-19 enfonce Etihad. La compagnie émiratie a publié une perte opérationnelle de 1,7 milliard de dollars pour l'exercice 2020, contre une perte de 800 millions de dollars en 2019.



Durement affecté par la baisse de la demande au milieu de la pandémie, le transporteur a vu ses revenus d'exploitation divisés par deux (à 2,7 milliards de dollars), le nombre de passagers ayant diminué de 76%, à 4,2 millions, contre 17,5 millions l'année précédente.



Les pertes se sont répercutées sur l'ensemble de l'entreprise, obligeant la compagnie aérienne à réduire de 33% ses effectifs et les salaires de 25 à 50%.



Sa division cargo a toutefois enregistré une bonne performance, les revenus de fret ont connu une amélioration de 77%, s'établissant à 1,2 milliard de dollars contre 700 millions de dollars en 2019.



Malgré les revers de l'année écoulée, la compagnie aérienne insiste toujours sur le fait qu'elle vise « un redressement complet d'ici 2023 », la pandémie devant contribuer à l'accélération de sa transition vers une « entreprise plus légère et plus agile ».



(Photo © Etihad Airways)