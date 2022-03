Etihad s'appuie sur Boeing pour optimiser les opérations de ses 787

Etihad a opté pour la solution FliteDeck Advisor de Jeppesen pour améliorer les performances opérationnelles et de consommation de carburant de sa flotte de 787.



La compagnie avait déjà pu se familiariser avec l'application dans le cadre d'essais sur plusieurs appareils, dans le cadre de son programme Greenliner. Grâce à elle, elle a pu réduire de 1,4% sa consommation de carburant, évitant de brûler 350 kg de Jet-A en moyenne par vol.



La solution sera désormais déployée sur l'ensemble de la flotte de Dreamliner (39 appareils).



FliteDeck Advisor analyse les paramètres de performance spécifiques à chaque appareil, y compris les évolutions en fonction de l'âge de l'appareil et des actions de maintenance qu'il subit. Il propose ensuite aux équipages de faire des ajustements de leur trajectoire, de leur altitude et de leur vitesse en temps réel afin d'optimiser la consommation de carburant et de minimiser l'empreinte carbone de chaque vol.



Boeing souligne qu'Etihad utilise d'autres solutions sur sa flotte de 787 comme FliteDeck Pro et Crew Rostering de Jeppesen, ainsi que Boeing Wind Updates.



(Photo © Etihad Airways)