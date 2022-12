Etihad remet ses Airbus A380 en service

Le retour en grâce de l'A380 est également porté par Etihad. La compagnie émiratie a annoncé qu'elle allait remettre en service quatre de ses Super Jumbos d'Airbus à partir de l'été 2023.



Ils seront affectés à la desserte de Londres et libéreront ainsi des appareils pour augmenter les fréquences sur d'autres routes.



La compagnie indique qu'elle a pris cette décision en raison d'une forte hausse de la demande et des aspirations de ses passagers, qui devrait rendre leur utilisation de nouveau viable. Elle prépare le recrutement des équipages associés (pilotes, personnel navigant commercial et techniciens).



Avant leur retrait du service en mars 2020, elle exploitait dix exemplaires de l'A380. Elle souligne qu'elle va également ajouter cinq A320 à sa flotte.



(Photo © Etihad)