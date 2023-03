Etihad passe à Amadeus Altéa

Etihad Airways annonce avoir basculé sur la solution Altéa d'Amadeus pour améliorer son expérience client au niveau des services digitaux (réservation en ligne, application mobile, enregistrement, contrôle des départs, gestion des surclassements...).



La compagnie aérienne basée à Abou Dhabi précise que la transition vers son nouveau PSS (Passenger Service System) s'est déroulée le 8 mars et que cette transition a été son plus grand projet informatique menée depuis 10 ans, « avec plus de 100 processus informatiques déplacés et plus de 6 000 salariés formés à l'utilisation du nouveau système ».



La compagnie aérienne nationale des Émirats arabes unis avait opté pour la suite Amadeus Altéa en septembre 2021 afin de s'engager dans une « transformation numérique majeure » afin d'améliorer l'expérience de ses passagers, de son personnel, des agents de voyage, des membres de son programme de fidélité Etihad Guest et des entreprises clientes.



(Photo © Etihad Airways)