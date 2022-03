Etihad met enfin ses Airbus A350-1000 en service

Etihad aura attendu longtemps mais elle peut enfin mettre ses Airbus A350-1000 en service. La compagnie a réalisé son vol commercial inaugural avec l'appareil immatriculé A6-XWB le 31 mars, reliant Abu Dhabi à Paris CDG (vol EY037).



La desserte de Paris était une exception. Les appareils ont davantage vocation à réaliser des liaisons très demandées au Moyen-Orient, vers l'Asie du Sud et vers l'Afrique, puis plus long-courrier vers les Etats-Unis.



L'A350 est aménagé en configuration biclasse de 371 places, avec 44 « studios » de classe affaires, basés sur le Super Diamond de Collins Aerospace, orientés vers l'avant et dotés d'une porte coulissante, ainsi que 327 sièges de classe économique (dont 45 Economy Space avec davantage d'espace pour les jambes).



Les A350-1000 feront partie de la campagne de durabilité d'Etihad et seront utilisés comme bancs d'essais en vol pour de nouvelles initiatives, procédures et technologies susceptibles de réduire l'impact environnemental des opérations.



Etihad compte actuellement cinq appareils dans sa flotte mais quinze autres figurent au carnet de commandes d'Airbus. Elle prévoyait d'en introduire douze au total mais, selon les informations de Flightglobal, elle planifierait désormais d'en ajouter deux autres.



(L'A350-1000 d'Etihad avait été présenté au salon de Dubaï en novembre 2021. Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)