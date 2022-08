Etihad finalise sa commande d'Airbus A350 cargo

Etihad Airways a confirmé une commande avec Airbus portant sur sept exemplaires de l'A350F, la nouvelle version cargo du long-courrier de nouvelle génération d'Airbus.

La compagnie aérienne basée à Abu Dhabi avait signé une lettre d'intention (LoI) avec l'avionneur lors du dernier salon aéronautique de Singapour en février.



Ces appareils viendront ainsi s'ajouter à la flotte existante d'A350 de la compagnie basée à Abu Dhabi (20 A350-1000 commandés dont 5 livrés), en venant améliorer « la capacité fret d'Etihad Airways en déployant les avions cargo les plus efficaces disponibles sur le marché ».



Etihad Cargo aligne aujourd'hui cinq 777F.



Etihad Airways a également confirmé un accord à long terme avec Airbus pour venir rejoindre le programme Flight Hour Services (FHS) d'Airbus pour l'ensemble de sa flotte d'A350. Etihad a également opté pour Skywise Health Monitoring (SHM) afin d'améliorer les performances de sa flotte en venant réduire les risques liés à une maintenance non planifiée grâce à des décisions basées sur les données.



Lancé l'année dernière pour une mise en service en 2025, le programme A350F totalise des commandes pour 31 exemplaires fermes en provenance de six clients : Air Lease Corporation (ALC), Air France, CMA CGM, Etihad, Singapore Airlines et Silk Way West Airlines.



L'A350F pourra transporter jusqu'à 109 tonnes de fret (soit 3 tonnes de plus et un volume de 11% plus important que pour l'actuel 777F) et un rayon d'action à pleine charge annoncé à plus de 9500 km.



