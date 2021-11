Etihad et Lufthansa Technik signent un protocole d'accord pour des outils d'Aviatar

(Dubai Airshow 2021) Etihad et Lufthansa Technik ont signé un protocole d'accord afin que la compagnie aérienne puisse utiliser différents produits de la suite de solutions Aviatar. Parmi eux se compte un outil d'analyse de la consommation de carburant, un de surveillance de l'état de santé des appareils et un de planification de la maintenance en ligne.



Avec Fuel analytics, Etihad pourra s'appuyer sur l'utilisation de ses données de vol et une solution d'intelligence artificielle pour identifier toute consommation carburant inhabituelle, qui pourrait être liée à un élément technique (et non opérationnel). La solution peut également analyser l'impact sur la consommation d'une modification apportée à l'avion.



Le produit Condition Monitoring donne un aperçu en temps réel de l'état de la flotte et des composants, permettant d'optimiser la gestion de la maintenance.



Enfin, l'application Line Maintenance Planning a pour vocation d'aider les compagnies à améliorer la disponibilité des avions en facilitant la planification. Elle adapte les plans pour chaque site de maintenance et pour la flotte, en actualisant automatiquement les plans de maintenance lorsqu'intervient une modification du programme de vol ou des exigences de maintenance.



(Photo © Lufthansa Technik)