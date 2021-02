Etihad devient partenaire de GE Aviation sur une solution de nettoyage moteur

Etihad Airways est la première compagnie aérienne à recevoir une licence technique pour utiliser la solution de nettoyage moteur 360 Foam Wash de GE Aviation.



Celle-ci pourra être utilisée sur les GE90 et les GEnx, propulsant les Boeing 777 et 787 de la compagnie.



Le procédé consiste à injecter une solution brevetée spécialement formulée qui élimine les particules de poussière et de saleté dans le moteur.



GE affirme que ce système de nettoyage permettra à la compagnie de réduire de 7 000 tonnes les émissions de CO2 de ses deux flottes en 2021 par rapport à un nettoyage à l'eau.