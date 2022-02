Etihad devient à son tour cliente de l'Airbus A350F

(Singapore Airshow) Etihad a signé une lettre d'intention avec Airbus portant sur l'acquisition de sept A350F.



La compagnie explique qu'elle a choisi cet appareil pour étoffer sa flotte cargo et la rendre moins consommatrice en carburant, alors que son activité de transport de fret bat tous ses records.



Les appareils rejoindront les cinq A350-1000 de la compagnie, qui s'apprêtent à entrer en service, et tous seront couverts par un contrat de soutien à l'heure de vol, conclu avec l'avionneur.



La flotte bénéficiera du haut niveau de communalité entre les deux versions de l'appareil. L'A350F aura une charge utile de 109 tonnes et Airbus promet une consommation plus faible de 20% par rapport à son concurrent le plus direct, ainsi que le respect des futurs standards de l'OACI en termes d'émissions, qui entreront en vigueur en 2027.



(Image © Airbus)