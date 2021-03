Etihad Airways laisse entrevoir un avenir sans A380

Les 10 Airbus A380 d'Etihad ne revoleront sans doute plus jamais sous ses couleurs. Le PDG de la compagnie aérienne d'Abou Dhabi a annoncé au quotidien The National qu'il était désormais quasiment certain « qu'ils n'opéreraient plus pour Etihad », réduisant à néant l'espoir d'une remise en service de ses appareils livrés entre 2014 et 2017.



Les superjumbos d'Etihad sont notamment aménagés avec une cabine quadriclasse pouvant accueillir 496 passagers, avec 9 très spacieux compartiments de première classe ainsi qu'avec la célèbre « Residence », le produit le plus luxueux jamais introduit à bord d'un avion commercial à ce jour.



La compagnie nationale des Émirats arabes unis n'entrevoie pas de croissance de ses opérations avant 2023 et va donc limiter sa flotte long-courrier à seulement 40 Boeing 787 (30 787-9 et 10 787-10), un dernier exemplaire devant encore lui être livré.



Etihad Airways a par ailleurs confirmé qu'elle ne réceptionnerai aucun de ses A350-1000 avant cette date, alors que les cinq exemplaires déjà livrés sont toujours préservés sur différentes plateformes aéroportuaires françaises depuis 2019. Etihad Airways a commandé 20 A350-1000 à Airbus.



(Photo © Etihad)