Ethiopian va convertir des Boeing 767 en avions tout cargo à Addis-Abeba

Le groupe Ethiopian Airlines s'est associé à Israel Aerospace Industries (IAI) pour créer une ligne de conversion P2F de Boeing 767-300ER au sein de son centre MRO à Addis-Abeba. La compagnie éthiopienne utilisera ainsi le STC développé par la branche Aviation d'IAI, anciennement Bedek, pour son 767-300BDSF.



Il s'agit aussi de fait du premier centre du continent africain habilité pour la conversion des avions passagers en cargo.



Les trois premiers appareils à convertir appartiennent à Ethiopian Airlines (L/N 918, 922 et 933, PW4000) et affichent une moyenne d' âge de 17 ans. Il s'agit des derniers 767 encore en service dans la flotte de la compagnie porte-drapeau éthiopienne. Ils rejoindront ainsi sa flotte cargo dédiée qui se compose aujourd'hui de neuf 777F et de trois de trois 737-800SF (convertis récemment par AEI pour le loueur GECAS).



Le premier 767-300ER commencera à être modifié à partir du mois prochain.



Une fois opérationnelle, la nouvelle ligne de conversion P2F en Éthiopie rejoindra les sites de conversion de 767 existants d'IAI à Tel-Aviv et à Mexico (en partenariat avec Mexicana MRO).