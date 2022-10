Ethiopian MRO convertit son premier Boeing 767

Dans le cadre de son partenariat avec Israel Aerospace Industries (IAI), le groupe Ethiopian Airlines a achevé la conversion de son premier Boeing 767 en avion cargo, réalisée dans les installations de sa division MRO à Addis Abeba.



Pour rappel, Ethiopian va convertir trois 767-300ER de sa flotte, introduits en 2004. Les appareils seront remplacés par des avions plus modernes, tandis que leur conversion permettra d'augmenter les capacités cargo.



Le premier 767 converti était entré en chantier au début de l'année. Le deuxième en est à la phase de découpage de la porte de chargement cargo. Les modifications prendront plusieurs mois.



Mesfin Tasew, le CEO du groupe Ethiopian, souligne qu'il s'agit de la première conversion d'un 767 réalisée en Afrique et se félicite du transfert crucial de compétences et de technologie pour ses activités.



(Photo © Ethiopian Airlines)