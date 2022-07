Ethiopian Airlines va convertir des Dash 8-400 en avions cargo avec une large porte de chargement

(Farnborough 2022) Ethiopian Airlines a signé une lettre d'intention avec De Havilland Canada pour l'acquisition de deux kits de conversion de Dash 8-400 en Freighter - Large Cargo Door (F-LCD), un contrat assorti d'une clause optionnelle pour deux kits supplémentaires. Les parties travaillent à finaliser un accord définitif et contraignant, selon les indications de la compagnie porte-drapeau éthiopienne.



Les avions à convertir seront issus de la flotte de Dash 8-400 actuelle d'Ethiopian Airlines dédiée au transport de passagers (33 exemplaires). Leur modification sera réalisée dans les installations de la division MRO du transporteur, Ethiopian MRO, à Addis Abeba. Après conversion, le biturbopropulseur pourra ainsi transporter jusqu'à huit conteneurs LD3.



La conversion des appareils s'accompagne d'un partenariat plus large avec l'avionneur qui vise à proposer le Dash 8-400 F-LCD à d'autres exploitants en Afrique et dans les régions voisines, parallèlement aux propres capacités de conversions de De Havilland Canada.



(Image © De Havilland Canada)