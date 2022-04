Ethiopian Airlines loue deux Dash 8-400 à TrueNoord

Ethiopian Airlines a signé un accord de sale and lease back avec TrueNoord pour deux Dash 8-400. Le contrat, d'une validité de huit ans, porte sur les MSN 4626 et 4628.



Les appareils ont été livrés neufs à la compagnie en mars et sont déjà en service.



Ils permettront à Ethiopian d'étoffer ses services intérieurs mais aussi d'ajouter de nouvelles lignes régionales à son réseau.



(Photo © TrueNoord)