Ethiopian Airlines MRO a inauguré une cellule d'essais moteurs dédiée au LEAP-1B de CFM International (famille 737 MAX) dans ses installations MRO d'Addis-Abeba le 9 juillet.



Cette installation ultramoderne permettra de finaliser sa capacité d'entretien et de restauration des performances (PRSV1) d'ici la fin du mois de septembre.



Ethiopian Airlines précise que cette cellule d'essais lui permet de se positionner comme cinquième centre de réparation mondial sur cette motorisation, en excluant le réseau propre à Safran et GE Aerospace, et le premier pour la région Moyen-Orient et Afrique.



(Photo © Ethiopian Airlines MRO)