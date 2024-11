Ethiopian Airlines a réceptionné son 1er Airbus A350-1000, le premier du type en Afrique

Comme prévu, Ethiopian Airlines a réceptionné son premier Airbus A350-1000 le 4 novembre à Toulouse, un appareil qui est le premier de ce type basé en Afrique et qui sera déployé provisoirement vers 8 destinations africaines de la compagnie avant d'être mis en ligne entre Addis-Abeba et Londres Heathrow, Paris CDG, Francfort puis vers Washington Dulles via Rome Fiumicino à partir de mars 2025.



Ethiopian avait commandé 4 A350-1000 en juillet 2022. Deux autres exemplaires sont attendus le mois prochain, suivi du quatrième en mars 2025.



Pour rappel, la compagnie porte-drapeau éthiopienne aligne aussi 20 A350-900. Elle attend également 11 autres exemplaires du même type d'ici 2027.



Le nouvel appareil long-courrier d'Ethiopian est configuré avec une cabine biclasse de 395 sièges répartis en 46 sièges en classe affaires et 349 en classe économique. La compagnie misera notamment sur la forte augmentation du nombre de sièges en classe avant par rapport à ses A350-900 (46 sièges contre 30).



Il dispose par ailleurs de la solution de connectivité satellitaire HBCplus d'Airbus.



