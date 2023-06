États-Unis : le projet de loi visant à l'allongement de la date de départ à la retraite des pilotes de ligne avance

Les membres du comité sur les transports de la Chambre des représentants des États-Unis ont voté à une courte majorité en faveur du relèvement de l'âge de la retraite obligatoire des pilotes de 65 à 67 ans le 14 juin, une mesure destinée à pallier à la pénurie de pilotes de ligne, notamment au sein des compagnies régionales américaines.



Ce projet de loi vise à réautoriser la FAA (Federal Aviation Administration) à allonger l'âge de la retraite des pilotes jusqu'à 67 ans pendant une durée de cinq ans. Le plus important syndicat de pilotes du pays, l'ALPA (Air Line Pilots Association) s'est déjà déclaré contre cette mesure.



Pour rappel, le transport aérien américain est menacé d'un véritable « tsunami de départs à la retraite des pilotes de ligne » selon un rapport publié fin avril et rédigé par Faye Malarkey Black, la présidente de la Regional Airline Association (RAA), avec pratiquement la moitié des effectifs actuels qui devront quitter les postes de pilotage au cours des 15 prochaines années.



L'allongement de la date de départ à la retraite de 65 à 67 ans concernerait 5000 pilotes chaque année, la moitié du nombre de nouveaux pilotes formés aux US.



