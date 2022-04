Eswatini Airlink disparaitra en juin après 23 ans d'activités

Le gouvernement du Royaume d'Eswatini et le transporteur sud-africain Airlink ont annoncé la dissolution de leur joint-venture Eswatini Airlink, compagnie régionale créée en 1999 après la faillite Royal Swazi National Airways.



Opérant actuallement sur l'axe Johannesburg-Mbabane, le transporteur cessera définitivement ses activités à partir du 1er juin 2022. A cette même date, Eswatini Air, la nouvelle marque commerciale de Royal Eswatini National Airways Corporation (RENAC), la compagnie 100 % étatique, débutera ses opérations avec une flotte initiale de deux Embraer ERJ 145 (ex-Hop !). En plus de Johannesburg, son réseau comprendra dans un premier temps trois autres lignes régionales, à savoir Durban et Le Cap en Afrique du Sud ainsi que Harare au Zimbabwe.



Eswatini Air veut surtout miser sur la niche touristique alors que le pays accueille plus d'un million de touristes chaque année.



(Photo © Eswatini Airlink)