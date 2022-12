Eric Vincent devient directeur exécutif d'ASL Airlines France

A la suite du départ de Jean-François Dominiak, Eric Vincent a été nommé directeur exécutif d'ASL Airlines France.



Membre du comité de direction, il assumait jusqu'à présent (et depuis 2009) les fonctions de directeur commercial et du programme d'ASL Airlines France. Il était responsable des ventes, du marketing et de la programmation des vols, aussi bien pour les activités cargo que de transport de passagers.



Diplômé de Reims Management School et de l'université du Middlesex, il a travaillé pour le groupe La Poste avant de rejoindre L'Aéropostale, ancêtre d'Europe Airpost puis ASL Airlines France.



Il a également travaillé près de dix ans pour le groupe GeoPost/DPDgroup, où il a été directeur général de plusieurs filiales.



(Photo © ASL Airlines France)