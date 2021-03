Eric Trappier reprend la tête du CIDEF

Eric Trappier a de nouveau été nommé à la présidence du CIDEF (Conseil des industries de défense françaises) le 1er mars.



Le PDG de Dassault Aviation et président du GIFAS succède à Stéphane Mayer, ancien PDG de Nexter (jusqu'en janvier) et co-CEO de KNDS.



Il avait déjà réalisé un mandat de janvier 2018 à décembre 2019.



Le CIDEF réunit les groupements professionnels de l'industrie française de défense : le GIFAS (Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales), le GICAT (Groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestres et aéroterrestres) et le GICAN (Groupement des industries de construction et activités navales).