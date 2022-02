Eric Michel devient directeur général adjoint d'Air Caraïbes

Eric Michel a été nommé directeur général adjoint d'Air Caraïbes et a pris ses nouvelles fonctions le 1er février. Il sera basé au siège de la compagnie à Pointe-à-Pitre et fera partie du comité de direction.



Agé de 59 ans, Eric Michel était jusqu'à présent directeur d'Air France pour la Martinique. Il connaît donc très bien le marché et le positionnement d'Air Caraïbes.



Il prend la place de Yoann Paulin, qui quitte cette fonction pour d'autres activités mais a été nommé administrateur de la compagnie.



Il travaillera donc étroitement avec Marc Rochet, le directeur général d'Air Caraïbes, qui commente : « Je suis convaincu que l'arrivée d'Eric Michel à nos côtés sera un atout de plus pour nous. Éric est un grand professionnel de l'aérien : il connaît nos clients et nos marchés et pourra ainsi mettre son expertise au service de nos ambitions ».