Equair confie le soutien de sa flotte à AFI KLM E&M

Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) a remporté un contrat avec la nouvelle compagnie aérienne équatorienne Equair portant sur le soutien des équipements de ses deux Boeing 737NG.



Il s'inscrit dans le cadre du Component Services Program géré avec Boeing (CSP), ce qui permettra aux appareils d'Equair de pouvoir profiter de l'expérience de l'avionneur et de celle de la compagnie.



Il porte plus précisément sur la maintenance, les réparations, l'accès au pool d'équipements d'AFI KLM E&M, ainsi que la mise à disposition d'un stock avancé de pièces à Quito (aéroport Mariscal Sucre).



Equair, qui vient tout juste de lancer ses opérations, pourra notamment s'appuyer sur les ateliers d'Amsterdam et de Miami, capables de couvrir la plus grande partie des déposes d'équipements sur la flotte de 737.



(Photo © Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito)