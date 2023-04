Equair confie la maintenance de ses moteurs à AFI KLM E&M

AFI KLM E&M annonce qu'Equair a étendu sa collaboration en lui confiant la maintenance des moteurs de sa flotte de Boeing 737.



La compagnie équatorienne exploite trois 737-700. L'accord couvre ainsi les six CFM56-5B qui les équipent et porte sur les services d'entretien et de réparation.



Il vient s'ajouter à un précédent contrat portant sur l'entretien des équipements des appareils.



« L'expérience multi-produits et l'expertise d'AFI KLM E&M sur le 737NG est un gage de qualité et de fiabilité. Nous avons l'assurance d'être entre de bonnes mains, de bénéficier de services de support ultra-compétitifs et adaptés à nos attentes opérationnelles », estime Frederik Jacobsen, CEO d'Equair.



(Photo © Quiport - Quito International Airport)