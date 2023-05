Engine Alliance sélectionne CTS Engines pour la fourniture de services MRO pour le GP7200

La société MRO indépendante américaine CTS Engines (CTS) a été sélectionné par le motoriste Engine Alliance (coentreprise formée par Pratt & Whitney et General Electric) pour fournir des services de maintenance aux opérateurs du GP7200 (Airbus A380).



Le GP7200 équipe aujourd'hui les Super Jumbo des compagnies aériennes Emirates (une grande partie de la flotte), d'Etihad Airways, de Korean Air et de Qatar Airways (en photo).



« Nous sommes ravis de nous associer à Engine Alliance pour fournir des services MRO pour le GP7200. C'est une opportunité fantastique pour nous d'apprendre les meilleures pratiques des plus grands constructeurs de moteurs du monde tout en offrant une qualité, une fiabilité et un délai d'exécution de classe mondiale », a déclaré Vesa Paukkeri, le PDG de CTS.



Avec la fin de la production de l'A380 d'Airbus, le motoriste américain rappelle qu'il a modifié son approche opérationnelle et qu'il privilégie désormais les services après-vente et l'assistance à la clientèle.



« La direction de CTS offre une perspective unique fondée sur ses années d'expérience dans le secteur aérien, ainsi que des ateliers sur la maintenance et l'entretien des moteurs et des équipementiers, et nous sommes convaincus que CTS produira les résultats que nos clients attendent » a annoncé Amy Johnston, la présidente d'Engine Alliance.



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)