Enea Fracassi devient directeur des Opérations de Corsair

Corsair a annoncé la nomination d'Enea Fracassi en tant que directeur des Opérations. Il prendra ses fonctions le 7 mai.



Actuellement directeur Technique et Flotte, il conservera ses fonctions de directeur de la Flotte. C'est lui qui a piloté le projet de renouvellement et de modernisation de la flotte, la faisant passer en flotte tout Airbus et intégrant des A330neo.



Il devient également dirigeant responsable de la compagnie vis-à-vis de la DGAC.



Après avoir démarré sa carrière chez Rolls-Royce, Enea Fracassi a intégré Corsair en 2005 au bureau d'études Opérations puis est devenu responsable du service moteurs de la direction technique, de l'engineering puis de la flotte.



(Photo © Anthony Guerra pour Corsair)