En images : l'avion de transport C-160 Transall tire sa révérence

Une cérémonie pour marquer le retrait de service opérationnel de l'avion de transport de l'AAE s'est tenue le 20 mai dernier sur la base aérienne (BA) 105 d'Evreux-Fauville.



Un Transall avait été repeint avec une livrée tricolore spéciale qui symbolise plus d'un demi-siècle au service de la France et avait effectué une tournée d'adieu le conduisant dans 24 villes durant 20 jours en mars dernier.



Développé par le consortium franco-allemand Transport Allianz, le Transall a été produit à 214 exemplaires entre 1963 et 1981. L'avion de transport peut transporter environ 16 tonnes de fret, 91 passagers, 60 parachutistes équipés, ou 62 blessés sur des civières superposées. Pour rappel, certains exemplaires ont été exploités par des opérateurs civils, à l'instar d'Air France (pour La Poste), de Balair (pour le Comité international de la Croix-Rouge) ou par deux transporteurs indonésiens.



L'armée de l'Air et de l'Espace a quant à elle opéré avec 79 exemplaires de l'avion de transport franco-allemand (dont les deux C-160G Gabriel mis en service en 1989 pour la reconnaissance électronique et le renseignement, qui restent encore opérationnels, mais plus pour longtemps). L'Allemagne s'est pour sa part séparée de sa flotte à la fin de l'année dernière. Les deux pays sont progressivement en train de reconstituer leur capacité de transport tactique perdue avec l'escadron de transport franco-allemand basé à Évreux (C-130J et KC-130J), ou avec de nouveaux A400M.



















