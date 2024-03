Emmanuel Mercenier nommé délégué ministériel au réaménagement de l'aéroport de Nantes-Atlantique

Emmanuel Mercenier a été nommé délégué ministériel au réaménagement de l'aéroport de Nantes-Atlantique auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et du ministre délégué aux Transports.



Il est chargé d'assurer le bon avancement de la procédure d'appel d'offres engagée en décembre dernier pour le réaménagement de l'aéroport. Il veillera à ce que le cahier des charges soit bien respecté (consultations, des exigences environnementales renforcées, de la protection des populations exposées aux nuisances de l'aéroport) et à ce que le dialogue avec les parties prenantes sur le terrain soit assuré.



Emmanuel Mercenier est ingénieur général des Ponts, des Eaux et des Forêts. Il a exercé de nombreuses responsabilités au sein de l'Etat puis à Voies navigables de France. Nommé directeur de la maîtrise d'ouvrage des infrastructures au conseil départemental des Hauts-de-Seine en 2009, il devient en directeur général adjoint en charge des grands projets en 2014. Depuis 2019, il assurait la direction générale de l'établissement public d'aménagement du Mantois Seine Aval.